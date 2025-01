Bloemen voor omgekomen Hilversumse vrouw (56) in Blaricum

De andere betrokken automobilist, een 79-jarige vrouw uit Gooise Meren, werd door de politie aangehouden. Volgens omstanders was zij kort na het ongeval in grote paniek. Zij werd opgevangen door een buurtbewoner. Na het verhoor is zij weer vrijgelaten.

Veel vragen

De familie van het slachtoffer heeft nog veel vragen over wat er precies is gebeurd. Niemand heeft het ongeluk daadwerkelijk zien gebeuren. Omstanders arriveerden pas na de harde klap in de straat. Ook zijn er geen camerabeelden die meer duidelijkheid kunnen geven.