Keeperstrainer Frans Hoek gaat weer samenwerken met Robin van Persie

De Horinees wordt in Friesland onderdeel van de staf van hoofdtrainer Robin van Persie. De twee kennen elkaar van hun tijd bij het Nederlands elftal. Hoek was in vier periodes werkzaam bij Oranje. Hij maakte het WK 2014 en het WK van 2022 mee met Louis van Gaal als bondscoach en ging in 2006 al met Polen in de staf van Leo Beenhakker. Bij sc Heerenveen werkt hij ook weer samen met doelman Andries Noppert, die tijdens het WK 2022 onder de lat stond bij Oranje.

Hoek begon zijn carrière bij Always Forward in Hoorn. In 1973 brak hij in het betaald voetbal door bij FC Volendam, waar hij twaalf jaar zou keepen. Daarna ging hij bij Ajax als keeperstrainer aan de slag. Vervolgens werkte hij in de absolute top bij onder andere FC Barcelona, Bayern München, Manchester United en Galatasaray.

Snel gehandeld

Bij Heerenveen is Hoek de opvolger van Harmen Kuperus, die aan het eind van de ochtend op non-actief werd gezet. De Fries stond in het verleden als keeper onder de lat bij Telstar en FC Volendam.

"Gedurende de eerste seizoenshelft kwam naar voren dat de visie op keepers en de daarbij behorende werkwijze te verschillend zijn gebleken", zegt algemeen directeur Ferry de Haan van sc Heerenveen op de clubsite. "Hoewel interne discussies hierover belangrijk en waardevol zijn, bleek het helaas niet mogelijk om op één lijn te komen en daarmee een basis te leggen voor de tweede seizoenshelft.