Tankwagen vol zonnebloemolie gekanteld op A9: verkeer richting Schiphol omgeleid

Rond de klok van 14.00 uur ging het mis met de vrachtwagen ter hoogte van knooppunt Badhoevedorp. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is niet duidelijk. Maar de vrachtwagen kwam haaks op de rechterhelft van de A9 richting Amstelveen te staan.

Daarbij kantelde de tank van de wagen, die volgens een politiewoordvoerder 'vol zit met zonnebloemolie'. Ondanks de klap bleef de tank heel. Hoe het precies met de bestuurder van de vrachtwagen gaat is niet duidelijk, volgens de woordvoerder 'zat hij nog in de cabine toen de politie ter plaatse kwam'.

File of omrijden

Het bergen van de vrachtwagen gaat volgens Rijkswaterstaat nog 'tot het begin van de avond duren'. Tot die tijd is alleen de meest linkse rijstrook open voor verkeer, bestuurders moeten daar rekening houden met zo'n twintig minuten vertraging. Verkeer dat vanuit Haarlem de A4 wil pakken richting Amsterdam of Schiphol wordt met borden omgeleid via de A5 richting Hoofddorp.