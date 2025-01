Meer kansen voor sprinter Cees Bol na pensioen van kopman Mark Cavendish

Bol behoorde toen tot de sprinttrein die de renners aan het record hielp. Inmiddels is Cavendish gestopt met wielrennen en dat biedt kansen voor de Noord-Hollander. "Ik heb nu een heel ander programma. Vorig jaar had ik een programma dat in dienst stond van Cavendish en de Tour. Dit jaar focus ik mij op de semi-klassiekers (o.a Nokere Koerse, GP Denain). Voor mij zijn dat belangrijkere koersen dan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ik ben op een punt in mijn carrière dat ik de Ronde van Vlaanderen niet snel zal winnen", aldus Bol,

Verder zal Bol dit jaar ook een grote ronde rijden. De renner liet doorschemeren dat de kans groot is dat dat de Tour de France gaat worden.