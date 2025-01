Poepen in een emmer op de boot: hoe vier reddingsbrigadiers de Noordzee over roeiden

Door het onstabiele zomerweer moest de geplande oversteek twee keer worden uitgesteld. Uiteindelijk kregen ze in juni groen licht. "De maximale windkracht mocht niet meer dan 4 zijn", legt Lennard uit.

Verkeerde vliegtickets

De reis naar Engeland begon niet bepaald vlekkeloos. "We ontdekten in de auto naar de luchthaven dat onze vliegtickets naar Engeland voor de verkeerde datum waren geboekt", vertelt Lennard. "Dat zorgde voor flink wat stress, maar we wisten last-minute nieuwe tickets te regelen en haalden het vliegtuig net op tijd."

Eenmaal in Engeland bereidden ze de boot voor en vertrokken ze om 19:00 uur. "De eerste nacht was super mooi. We zagen de sterren en het maanlicht. 's Ochtends vroeg zagen we zelfs een dolfijn springen. Dat was echt episch."

Boottocht

Niet alles op de boot verliep even soepel. "Twee van ons werden zeeziek, en een van hen was echt onwijs ziek. Hij heeft alleen maar overgegeven en niks gegeten. Toch bleef de sfeer goed. De energie tussen ons was continu positief."

De tocht duurde 42 uur, waarin ze twee nachten op zee doorbrachten. De laatste nacht was voor het viertal het zwaarst. "Het begon hard te waaien en we kwamen bijna niet vooruit. Er sloeg water naar binnen, en het werd echt hard werken. Maar we hielden vol."

Om 18:00 uur op zondagavond kwamen ze aan in Camperduin. "Het onthaal was geweldig. Familie, vrienden en de reddingsbrigade hadden alles prachtig georganiseerd. Hoewel het begon te regenen, deed dat niks af aan de emoties. Het was een moment om nooit te vergeten."

Nog een keertje?

Of hij het nog een keer zou doen? "Niet de Noordzee in ieder geval", zegt Lennard resoluut. "Het was een bijzondere ervaring en we hebben veel gelachen. Het was intiem en intens – je poept tenslotte in een emmertje op zo’n boot," grapt Lennard.

"We hebben onlangs samen de beelden en foto's teruggekeken. Dan besef je pas echt hoe bijzonder het was. De band tussen ons was al goed, maar dit is iets dat je voor altijd met elkaar deelt."