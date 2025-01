Amstelveens kruispunt verplaatst voor verbreding A9: zo kom je in het centrum

Voor automobilisten van buiten Amstelveen betekent het dat zij afslag 6 Ouderkerk aan de Amstel moeten nemen, om zo binnendoor naar het centrum te rijden. De op- en afrit 5 bij Stadshart Amstelveen gaat namelijk vanaf woensdag 20.00 uur dicht, tot maandag 5.00 uur. Het centrum is per auto via de Amsterdamseweg of de Beneluxbaan bereikbaar.

Fietsers en voetgangers kunnen via het Kazernepad of de Keerpuntweg de afsluiting vermijden. Er is ook een pendeldienst beschikbaar met haltes aan de noord- en zuidkant van de kruising. Fietsers kunnen ook mee met die pendeldienst.

Uitvoerder Veenix gaat het kruispunt in opdracht van Rijkswaterstaat naar het westen verleggen om plaats te maken voor de verdiepte ligging van de snelweg. In totaal wordt 1,6 kilometer van de snelweg verdiept aangelegd, met op drie plekken overkappingen (zie kaart hieronder).

