Staatsloterij valt in Heemskerk: wordt nu eindelijk deze peperdure villa verkocht?

De woning aan de lommerlijke laan in Heemskerk staat al een tijd te koop. Sinds juni 2024, meldt de huizensite. Niet dat er geen geïnteresseerden zijn, de foto's van de villa zijn al ruim 40.000 keer bekeken. Bij JRS Makelaars uit Heemstede, die de verkoop in goede banen moet leiden, willen ze in ieder geval niets zeggen over eventuele concrete kopers.