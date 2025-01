Bewoners spreken schande van vuurwerkgeweld bij winkelcentrum Banne

Het was behoorlijk onrustig rondom de jaarwisseling in de stad. Zo ook bij winkelcentrum Banne in Noord, waar in de avond van 31 december jongeren hingen. Volgens een getuige zouden zij rond 22.00 uur zijn begonnen met het afsteken van zwaar vuurwerk. Rond 23.00 uur escaleerde dit tot wanneer de entree van het winkelcentrum werd opgeblazen. Het resultaat: schuifdeuren die zijn ontzet en behoorlijke schade, zowel in als buiten het winkelcentrum.

In dit gedeelte van Noord is het iedere jaarwisseling onrustig, reageert een politiewoordvoerder. Van de jongeren die betrokken waren bij de ongeregeldheden, is vooralsnog één iemand aangehouden op verdenking van het bezitten van zwaar vuurwerk.

'Geen woorden voor'

De bezoekers van het winkelcentrum spreken van 'een ravage', 'oorlogsgebied' en 'vandalisme'. "Je vraagt jezelf af of dit op de dag van oud en nieuw moet gebeuren. Ik vind dit verschrikkelijk", aldus een Amsterdammer. " Een dame op leeftijd kijk om zich heen en reageert: "Om te huilen, vreselijk, het is niet normaal meer. En dat in onze wijk, daar zijn geen woorden voor."

Naast de vernielingen aan Banne, zijn er ook meerdere deelscooters en fietsen op het plein in de fik gestoken. "Ja, een klerezooi', reageert een bewoner die naar de verkoolde onderdelen kijkt. "Tragisch."

Vuurwerkverbod

"Vuurwerk dat mag niet meer bestaan, dat moet afgeschaft worden", aldus een bewoner. Maar of een vuurwerkverbod zou helpen? De een ziet het als de uitkomst: "Voor mij mag het vuurwerk uit het land verdwijnen, het is alleen maar vernielen, vernielen, vernielen." Een ander ziet het iets minder rooskleurig in. "Dat ga je toch nooit kunnen handhaven. Daar heb je mensen voor nodig en je hebt een tekort."