Hilversums zwembad ontruimd om sterke chloorlucht, straat vol brandweer

De manager van de Lieberg laat weten dat er tijdens technisch onderhoud chloor is vrijgekomen. Dat gebeurde rond 10.00.

Twintig mensen geëvacueerd

Er waren op dat moment zo'n twintig mensen in het zwembad aanwezig, maar niemand raakte onwel. Volgens de woordvoerder van de Brandweer is er snel en goed gehandeld door de medewerkers van De Lieberg, waardoor de zwemmers zich rustig konden omkleden voordat ze het zwembad verlieten.

De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt. Ook Handhaving is aanwezig om het verkeer te regelen. Een deel van rijbaan van de Jan van der Heijdenstraat is afgezet zodat de brandweerwagens er kunnen staan. Later in de middag komt er nog een gespecialiseerd bedrijf om het chloor te verwijderen.

Het zwembad blijft vandaag dicht, maar de manager hoopt morgen weer open te kunnen.