Burgemeesters Haarlem en Zandvoort willen landelijke maatregelen tegen vuurwerk

Volgens de burgemeester is er een andere aanpak nodig om het illegaal afsteken van vuurwerk te voorkomen. “De handel moet niet meer toegestaan worden. Het is toch merkwaardig dat je in Haarlem overal vuurwerk kon kopen, terwijl iedereen weet dat je het officieel niet mag afsteken.”

Landelijke politiek beslist over vuurwerkverkoop

“Wij”, zegt Wienen over de rol van de gemeente, “mogen de verkoop niet verbieden. En dus doen we dat ook niet.” Het is aan de landelijke politiek om over zo’n verbod te beslissen. De burgemeester wijst nog op een andere oorzaak: import uit het buitenland. “Er komt heel gemakkelijk heel zwaar vuurwerk naar binnen. Dat is gewoon heel gevaarlijk. We moeten iets doen aan deze cultuur.”

Tijdens de jaarwisseling rukte de brandweer 28 keer uit in de gemeente Haarlem. Er waren onder meer drie autobranden in de stad. “Bij één was ik erbij”, zegt Wienen. “Met verbijstering zie je dan hoe hele groepen dat kennelijk geweldig vinden. Dat geeft aan zo’n nieuwjaarsnacht wel een heel vervelende smaak.”

