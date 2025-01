Scooterrijder negeert verkeersregelaars en botst op fietser, blijkt mogelijk drugsdealer

Rond de klok van 11.30 uur gebeurde er op de Jan Ligthartstraat een ongeluk tussen een auto en een fietser. De politie was snel aanwezig, waarna zij de hulp inschakelden van handhavers om het verkeer op het drukke punt om te leiden.

Dat weerhield een scooterbestuurder zich er niet van om door te rijden, waarna hij tegen een andere fietser aanreed. "Mogelijk kwam dat omdat hij onder invloed was. Hij is getest op het gebruik van cocaïne en softdrugs, en die was positief", aldus een woordvoerder van de politie.

Witte envelopjes

Erg veel zin om mee te gaan naar het bureau had hij niet, en nam de benen. Agenten hebben hem proberen te taseren, maar dat werkte niet doordat de stroompunten bleven haken in zijn jas. Later is hij toch opgepakt, en vond de politie witte envelopjes in zijn tasje.

De verdachte weigert een bloedproef, waarvoor hij een proces verbaal krijgt. Uiteindelijk is een fietser naar het ziekenhuis gebracht, de tweede fietser heeft geen ernstige verwondingen aan het voorval overgehouden.