Zo wil Hilversum drukke oversteek veiliger maken

Maar het belangrijkste aspect is vooral een veiligere entree maken aan deze kant van het bedrijventerrein. Want grote aantallen treinreizigers steken op een onveilige plek de Soestdijkerstraatweg over richting school of hun werk. Op het Arenapark zelf loopt de voetganger noodgedwongen over de rijbaan van de auto’s of deelt een pad met fietsers.

"De kwaliteit van de inrichting is laag. De halfverharding blijft aan de schoenen kleven. Er groeit weinig groen langs de route. In de beleving van de voetganger is de route onduidelijk en onaantrekkelijk", luidt de conclusie van wethouder Floris Voorink in het raadsvoorstel.

Weinig aantrekkelijk

Dat moet dus echt anders. Het sportpad biedt hiervoor uitkomst. "We hebben een ontwerp gemaakt voor een veilige oversteek over de Soestdijkerstraatweg, het verbeteren van de bestrating en meer groen. Dat is hard nodig want de verkeerssituatie is nu onoverzichtelijk en de inrichting weinig aantrekkelijk", meldde de wethouder eerder al.

Dat ontwerp is tot stand gekomen met de input van onder meer het MBO College Hilversum, ProRail en NS, de Green Business Club Sportpark, de bedrijven die gebruikmaken van deze route, de Gooise Atletiek Club, Sportfondsen en omwonenden. Met het MBO College heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Een deel van het pad loopt namelijk over het collegeterrein.

Woensdag 15 januari buigt de politiek zich over dit voorstel. Twee weken later moet de gemeenteraad een besluit nemen. Dan wordt ook duidelijk of het krediet van in totaal 2,3 miljoen euro voor de realisatie van dit sportpad wordt vrijgegeven. Als dat het geval is, dan moet de klus deze zomer van start gaan.