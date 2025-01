Burgemeester Uithoorn: 'geen woorden' voor slagveld Zijdelwaard tijdens jaarwisseling

"Bij de Romeflat heeft de politie eenmaal opgetreden om de groep te verdrijven", vertelt de woordvoerder. In tegenstelling tot eerdere berichten is de ME niet in actie gekomen in Uithoorn. "Maar die was wel zichtbaar aanwezig."

Burgemeester Heiliegers van Uithoorn is blij met het optreden van de hulpdiensten. "Door de opschaling van de inzet en de preventieve aanwezigheid van de politie is de rust weer teruggekeerd en is grotere schade voorkomen. Daar ben ik hen zeer dankbaar voor."

De gemeente is momenteel bezig met het berekenen van de totale schade.