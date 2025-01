Het 2025 van: zanger Yves Berendse, die twee keer in de Ziggo Dome staat

Het nieuwe jaar begint veelbelovend voor Yves Berendse. De populaire artiest kondigt aan dat hij in 2025 maar liefst twee keer in de Ziggo Dome zal optreden. Daarnaast weet Berendse iedere keer weer de eerste plek in de top 40 te bereiken met zijn hits, die op het moment overal te horen zijn.

De carrière van Berendse is begonnen op zijn negentiende verjaardag in een café in Zandvoort. Hier pakte hij voor het eerst een microfoon. "Ik had wel zin om een liedje te zingen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik had een paar biertjes op en begon te zingen." De tiener verraste hiermee zijn vrienden en familie, maar ook zichzelf. "Ik was klaar en iedereen zei: 'Dit hadden we niet achter jou gezocht.' Ik merkte dat ik er veel plezier in had en zo werd dit eigenlijk het startschot van mijn carrière."