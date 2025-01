Kerstboom eruit in de regio Haarlem? Hier lever je ze in

Bloemendaal en Heemstede

In Bloemendaal en Heemstede is inzamelaar Meerlanden actief. Inwoners van Bloemendaal kunnen kerstbomen brengen naar de milieustraat aan de Brouwerskolkweg in Overveen. In Heemstede kunnen ze naar de milieustraat aan de Cruquiusweg.

In Bloemendaal en Heemstede zijn dit jaar geen speciale acties voor kinderen die kerstbomen inleveren. Volgende week haalt Meerlanden de bomen huis aan huis op in beide gemeenten. Dat gebeurt op de normale tijden volgens de afvalkalender. Meerlanden draagt ook alternatieven aan: "Knip, snij of hak de boom zelf in stukken en doe die in de groencontainer. Of zet de boom in de tuin en gebruik hem volgend jaar weer."

Frituurvet wordt brandstof

Rond de jaarwisseling zijn er heel wat oliebollen en appelbeignets gebakken in de regio. Gooi het gebruikte frituurvet niet zomaar in het riool. Dat kan daardoor verstopt raken. Het afgekoelde frituurvet kan het best worden teruggegoten in de originele verpakking.

Het vet kan worden ingeleverd bij de milieustraten of bij supermarkten met een speciaal inzamelpunt. Het frituurvet wordt uiteindelijk opnieuw gebruikt als biobrandstof.