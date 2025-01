Brandweer moest tijdens de jaarwisseling het vaakst uitrukken in Haarlem

Illegaal vuurwerk

Op oudejaarsdag heeft de politie in Zandvoort in verschillende woningen illegaal vuurwerk in beslag genomen. Een dag eerder troffen agenten in een Zandvoortse woning nog een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk aan na een tip. Daarbij ging het onder andere om een aantal cobra's en ruim 250 nitraten. De eigenaar, een minderjarige jongen, wordt verhoord.

Hoe vaak de politie exact moest uitrukken in Zuid-Kennemerland kan een woordvoerder niet vertellen. In heel Noord-Holland zijn in totaal elf aanhoudingen verricht, voor onder andere vernieling en verstoring van de openbare orde.

In Kennemerland moest de brandweer 107 keer uitrukken, zo ook bij één woningbrand. Ambulances moesten 135 keer op meldingen af. Dat zijn hogere aantallen dan tijdens de vorige jaarwisseling.