Heeft Alkmaar iets gemerkt van het lokale afsteekverbod?

Hoewel het afsteekverbod massaal werd genegeerd, kijkt de gemeente terug op een 'beheersbare' jaarwisseling. In het Noordwest Ziekenhuis was het met vier vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp opvallend rustig. Vorig jaar waren dat er twaalf, waarvan één ernstig, en in de twee jaren ervoor ging het om zeven vuurwerkslachtoffers.

Of de daling komt door het verbod, kan woordvoerder Rinske de Wit-Brandsma niet zeggen. "Vorig jaar was een heftige jaarwisseling, maar we hebben ook weleens jaren gehad dat het nog rustiger was."

Eenheden de wijk Overdie ingestuurd

Grote incidenten bleven deze oudjaarsnacht uit, maar de politie meldt wel een paar ongeregeldheden. Zo was het in de wijk Vroonermeer aan het begin van de avond 'opvallend onrustig'. En in Overdie zijn eenheden in burgerkleding de wijk ingestuurd, omdat het daar uit de hand begon te lopen. Uiteindelijk kon de situatie met behulp van buurtvaders worden gesust, verklaart de gemeente.

In totaal zijn er in Alkmaar 16 boetes uitgedeeld voor het afsteken van vuurwerk. Her en der zijn wat vernielingen en brandjes gemeld, maar niet opvallend meer dan andere jaarwisselingen.

De zaalvoetbaltoernooien in de wijk, georganiseerd om jongeren van de straat te houden, waren volgens de gemeente een groot succes. Verschillende buurthuizen gooiden hun huiskamer ook weer open voor de jeugd. Vooral in de Mare was het volgens de gemeente druk.

Tekst gaat verder onder de foto.