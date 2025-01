Familie reageert op dood Gianny-Davey (12): "Verlies met geen pen te beschrijven"

"Met intens verdriet en gebroken harten nemen wij afscheid van Gianny-Davey. De leegte die hij achterlaat, is met geen pen te beschrijven. Zijn verlies is onwerkelijk", laat de familie van de 12-jarige Gianny-Davey weten. Het lichaam van de jongen werd afgelopen zondag om 14.00 uur aangetroffen in een woning in Groningen. De jongen woonde bij zijn moeder in Amsterdam. De vader is aangehouden.