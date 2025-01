Ravage na explosie bij auto in Nieuw-West: "Leek wel een bom"

"Gelukkig zat er niemand in de auto en liep er op het moment van de explosie ook niemand voorbij", aldus de woordvoerder. De explosie rond 22.00 uur gisteravond was goed te horen in de buurt. AT5 ontving meerdere berichten van bewoners die spraken over 'een harde knal' en 'leek wel een bom'. De auto zelf is total loss en ook lagen er meerdere onderdelen door de straat heen.

Getuigen

Meerdere eenheden van de politie kwamen ter plaatse en een gedeelte van de straat werd afgezet met lint. Het voortuig is weggesleept en de politie laat weten de zaak in onderzoek te hebben. Politie: "Mochten er mensen zijn die meer weten, horen we dat natuurlijk graag."