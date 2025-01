Beeld André van Duin duikt op bij oudejaarsverenging in Friesland: "Even geleend"

Na het weghalen van het beeld plaatste de oudejaarsclub uit Friesland een bord met daarop de tekst dat Flip Fluitketel richting de noordelijke hoek was. Vesuvius laat weten dat het bordje 'nu inmiddels ook aan de wandel is'.

Waarom het beeld van André werd meegenomen? "In de ogen van de Vesuviusclub zou de kracht van André van Duin met zijn positieve houding, humor, gezelligheid, interesse en lach zo in het dorpsbeeld vol gemeenschapszin passen", aldus de oudejaarsclub in hun statement.

60-jarige jubileum

Vesuviusclub Elsloo spreekt van 'puur toeval' dat de club op 3 januari 1965 werd opgericht, wat samenvalt met de periode van 60 jaar dat Van Duin in het vak zit. "We hadden hier geen weet van toen het onderwerp in de voorbereidingen aan de kaak werd gesteld, maar de binnenkort zestigjarige Vesuviusclub geeft in ieder geval een positief eerbetoon aan het adres van André van Duin", laten zij weten.

De oudejaarsclub zegt dat er zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met de gemeente om een afspraak te maken over wanneer het beeld weer - 'feestelijk dat wel' - teruggebracht zal worden.

'Op de bank'

Het beeld van André van Duin werd gemaakt ter ere van zijn 75e verjaardag en laat het typetje van Flip Fluitketel met een verjaardagstaart in zijn handen zien. Het beeld werd in februari 2022 op het Rokin neergezet, maar kreeg als snel een nieuwe plek aan de Amstel.

Het kunstwerk werd na een storm weggehaald van de Mirakelkolom op het Rokin en belandde toen op de bank bij de maker van het werk Streetart Frankey.