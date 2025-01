Vermiste Gooise koe weer terecht na oudejaarsstunt: "Het was lastig, maar we waren goed voorbereid"

"We zitten vlakbij Natura 2000-gebied en in de buurt wonen veel boeren. In een straal van tien kilometer zijn boeren gestopt, of doen dat binnen nu en een jaar." De koe is een symbool voor de zorgen van de gemeenschap. "Ahimsa is een rustende koe. Als het zo doorgaat wordt dat beeld werkelijkheid."

Voorbereidingen

Er zit nog een actueel tintje aan. Ahimsa betekent geweldloosheid in het Sanskriet. "Dat is ook wel iets wat nu in de wereld speelt", legt Veenstra uit. Tiedzat haalt vaker zulke stunts uit, maar dat zijn nooit losbandige uitspattingen.

"We kijken van tevoren altijd of het haalbaar is. We wisten dat de koe vaker was vervoerd, dus het leek te doen. Van tevoren lezen we ons goed in. Nu keken we: wat voor vrachtwagen moeten we gebruiken en hebben we een kraan nodig? Je leent iets, dus daar moet je zorgvuldig mee omgaan, én je moet het onbeschadigd terugzetten. Dan moet je ook heel zeker van je zaak zijn dat je zo'n stunt goed kunt uitvoeren. Het zou wel heel rot zijn als het misging."

Professioneel stunten

Met grote objecten heeft de vereniging genoeg ervaring. In 2007 werd het ‘zwaartepunt van Nederland’ uit Putten verwijderd: een enorme steen met een ring erin. In 2016 werd vanaf voormalig Kamp Westerbork een vier meter hoge ‘fluisterschotel’ ontvreemd.

Dit jaar werd in Hilversum op professioneel niveau gestunt: Tiedzat verplaatste zaterdagnacht het beeld met behulp van een professionele kraanbestuurder, na overdag de buurt goed te hebben verkend.