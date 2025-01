Bedrijven Amsterdamse haven kunnen niet verduurzamen door stroomtekort

Tennet en Liander zijn de netbeheerders van de energie in de stad. De bedrijven geven contracten uit voor energieverbruik. Tennet: "Het overvolle net vinden we ontzettend vervelend voor ondernemers. De vraag naar elektriciteit is zo erg toegenomen dat we het niet kunnen bijbenen en we achter de feiten aanlopen." De beheerder vraagt ondernemers om stroomverbruik over de dag heen uit te smeren. En dat vraagt ook Liander van de klanten: "Wij moedigen bedrijven aan de mogelijkheden samen met ons te onderzoeken."

DHL heeft net een nieuw contract waarin ze meer energie mogen gebruiken, maar wel alleen tijdens 'daluren'. "Dat helpt wel iets", denkt Bassant. "Maar het is uiteindelijk geen blijvende oplossing. Daar hebben we echt meer van het net voor nodig." Volgens havenbestuurder Beemsterboer is het best mogelijk om samen te werken, maar moet het niet te ver gaan: "Samen energie verbruiken maakt je ook afhankelijk van je buren, en die moet niet te groot worden."