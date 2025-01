Aalsmeerders zijn niet van suiker gemaakt en trotseren storm voor nieuwjaarsduik

Net als op veel stranden was de nieuwjaarsduik in de Westeinderplassen in Aalsmeer wél afgelast. Hoofdbadjuf van het Oosterbad Loekie Brommer vindt dat een verstandige keuze. "Maar wij zitten hier beschut. We hebben kleedruimtes en een stukje overdekt." Deelnemers die dat willen kunnen na afloop zelfs warm douchen.

Warm inpakken

Zelf moet ze er trouwens niet aan denken om het koude water in te springen. "Dat doe ik in de zomer wel weer!" Ze heeft er ook geen tijd voor. Loekie houdt de veiligheid vandaag strak in de gaten. "We willen geen onderkoelden in het Oosterbad."

Dus sommeert ze iedereen om zich na de duik direct warm in te pakken. En dan mogen de deelnemers uiteraard aan de erwtensoep en warme chocolademelk.