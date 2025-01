Regen weerhoudt waaghalzen niet van nieuwjaarsduik in Sloterplas

Door de barre weersomstandigheden werd het publiek dit jaar binnen in strandcafé Buiten klaargestoomd voor de duik. Daar konden ze nog even genieten van optredens voordat ze de kou in gingen. Om 13.00 uur was het dan zover: het aftellen en het rennen naar de plas.

Zo'n 200 Amsterdammers van alle leeftijden waagden zich aan de duik. Voor sommigen was het de eerste keer en voor anderen kon het niet koud genoeg. "Je bent koud en je bent warm en het jaar is begonnen. Het is het samen doen en samen het nieuwe jaar inluiden. Dat vind ik echt geweldig hier."

En dan nog een tip voor de mensen die twijfelen. "Je moet niet nadenken, je moet gewoon gaan", vertellen twee meiden nadat ze het water uitkomen. Achteraf kon iedereen in Buiten genieten van warme snert, chocomelk en glühwein.