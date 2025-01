Honderden bikkels trotseren regen, wind en kou tijdens nieuwjaarsduik Schellinkhout

In dorpshuis De Dregt verzamelen de deelnemers zich, nieuwjaarswensen worden links en rechts uitgewisseld. De kleren gaan uit, de badjassen aan. Op een pompende beat wordt nog eerst even een warming-up gedaan, waarna burgemeester Dijkman van Drechterland met de vlag van Schellinkhout de stoet waaghalzen voorgaat richting het Markermeer.

Het dorpshuis is net als vorig jaar weer gekozen als uitvalbasis voor de nieuwjaarsduik. Toen stond het water zo hoog dat verhuizen noodzakelijk was. "Gelukkig hebben we hier een warme accommodatie waar mensen zich kunnen omkleden en waar ze zich na de duik weer kunnen opwarmen met snert en chocolademelk", vertelt Dirk Koen van de organisatie. "We hopen er volgend jaar weer gebruik van te kunnen maken."

Snel en makkelijk

Waar op veel andere plekken de nieuwjaarsduik is afgelast gaat het evenement in Schellinkhout wel gewoon door. "We hebben het voordeel dat het water van het Markermeer ondiep is. Er staan ook geen stromingen, dus het is totaal niet gevaarlijk. Het kan hier snel en makkelijk."

"Het is de eerste keer dat ik meedoe", vertelt een deelneemster. "Ik hou eigenlijk helemaal niet van kou, maar ik wilde dit toch echt een keer meemaken. Het lijkt me wel heel erg tof." Als alle deelnemers het schelpenstrandje bereikt hebben en er afgeteld wordt, is er dan ook geen ontkomen meer aan. Met een luid gejuich rennen de deelnemers het koude water in.

