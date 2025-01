Stadsreiniging Amsterdam vroeg op om straten weer 'spic en span' te maken

"Flesjes, vuurwerk en etensbakjes", is wat stadsreiniger Willem Poppes vanochtend met name tegenkwam tijdens zijn ronde door de stad. Hijzelf kon naar eigen zeggen de 'puntjes op de i' zetten, omdat de nachtploegen het meeste werk al hadden verzet.

De stadsreiniging werkt met veel ploegen: twee teams in de nacht en ruim 30 groepen die overdag de stad schoonmaken. "Tot nu toe loopt het wel vrij lekker allemaal, we vechten alleen tegen de wind. Als je kijkt hebben we de buitenste ring aangepakt dus hebben we geen last van afval dat het plein op waait.

'Helemaal spic en span!'

"Ik ben heel trots, moet je eens even kijken", wijst ploegleider Erick Morsen naar het Leidseplein. "Ik denk dat die mensen het ook zullen beseffen als ze straks naar buiten komen en dat ze denken 'nou ik heb het smerig achtergelaten', moet je kijken hoe wij het voor ze achter hebben gelaten. Helemaal spic en span!"

De stadsreinigers kregen vandaag bijval, zo gingen in Molenwijk tientallen vrijwilligers van een moslimgemeenschap de straat op om afval te prikken. "Wat we willen bereiken is door zelf de omgeving schoon te maken ook de medemens motivatie geven om de omgeving schoon te houden."