50 jaar Nits: NH-documentaire toont pieken en dalen van een halve eeuw Amsterdamse pop

In de documentaire 'Pieken en Dalen, 50 jaar Nits' blikken Henk, Robert Jan en Rob terug op de rijke geschiedenis van de band. Zo vertellen ze over de clip die ze maakten voor hun grootste hit 'In the Dutch mountains'. Die namen ze op met een roeibootje op een plas bij Jisp. Met de simpele beelden vielen ze bij MTV op, tussen flitsende acts als Duran Duran en Madonna.

Tour door de Sovjet-Unie

Nits stond ontelbaar vaak op podia in binnen- en buitenland. Ze hadden ook succes in minder gangbare poplanden als Griekenland, Zwitserland en Finland. Legendarisch was de tour door Moskou, ten tijde van de Sovjet-Unie. Een tolk vertaalde daar de praatjes tussen de nummers van Henk naar het Russisch. Ook memorabel was een optreden diep in een zoutmijn in de voormalige DDR.

Ook komt superfan Herbert Stikkelman uit Alkmaar aan het woord. Hij roemt het toetsenwerk van Robert Jan Stips en de unieke sound van Nits. Tijdens het draaien van zijn favoriete single 'Sleep' zien we hem bijna wegzweven op de muziek.

Impact