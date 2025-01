Wéér een enorme prijs in Heemskerk: Chris verkocht lot van 15 miljoen euro

Gisteravond rond 23.45 uur gaat de telefoon bij Bekker. Op dat moment heeft hij eigenlijk helemaal geen zin in belletjes: "Het is straks oud en nieuw, klaar. Daarna kreeg ik een voicemailbericht én een appje: 'kan je me even terugbellen?' Dat heb ik toch maar gedaan. Was het een medewerker van de loterij."

Geluksvogels in Heemskerk

Het ging al weken over de loterij in de zaak. De buurt is de laatste jaren nogal gelukkig als het op loterijen aankomt. In deze zaak vielen al meerdere grote prijzen, maar twee jaar terug kwam de Postcodeloterij voorbij.

Die loterij deelde bijna zestig miljoen euro uit aan meespelende leden bij de Kerklaan, op een steenworp afstand van de winkel van Chris. Een half jaar later waren bewoners van de Chopinlaan aan de beurt.

Chris zit nog helemaal in de roes en is hartstikke blij. Hij heeft een grote fles champagne klaarstaan als de winnaar zich meldt. En dan? "Op naar de volgende prijs. Kom maar door!"