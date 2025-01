'Ouderwets' gewelddadige jaarwisseling in Uithoorn: brandweer bekogeld en auto's uitgebrand

Brandweercommandant Thijs van Lieshout noemt het onacceptabel dat hulpverleners in zulke benarde situaties worden gebracht. "Wanneer stopt dit?", vraagt hij zich in het persbericht af. Hij betwijfelt of het nog verantwoord is 'om onze mensen in te zetten in dit soort omstandigheden'.

"De jaarwisseling is voor sommigen een vrijbrief voor anarchie en geweld, maar dat zijn niet de werkomstandigheden waarvoor je tekent als hulpverlener. De duizenden vrijwillige en beroepsbrandweerlieden die vannacht aan het werk waren, offeren hun eigen feestje met familie en vrienden op, om de rest van ons een veilige en onbezorgde nacht te geven. En vervolgens belanden ze in situaties, waardoor ze zich moeten afvragen of ze zelf nog wel heelhuids thuiskomen."

Autobranden

Al voor middernacht ging de eerste auto in vlammen op. Volgens lokale media stond de auto geparkeerd bij de Schumanflat. In de loop van de nacht zijn nog enkele auto's rond de flats uitgebrand, zo blijkt uit foto's die vannacht op de parkeerterreinen zijn genomen.

