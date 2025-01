Brandweerkazerne Heemskerk beschadigd door vuurwerkbom

De vuurwerkbom ging vannacht rond 00.45 uur af bij de kazerne aan de Cornelis Groenlandstraat. Of er op dat moment mensen aanwezig waren in het pand en of er gewonden zijn, is momenteel niet bekend.

De politie laat op sociale media weten dat de rolluiken zijn beschadigd. Ook een auto heeft de nodige schade opgelopen. Getuigen en mensen die in het bezit zijn van camerabeelden worden gevraagd om zich te melden bij de politie