Gemeente Amsterdam: jaarwisseling onrustig met flink aantal incidenten en geweld tegen hulpverleners

ME'er Michael Schieving schreef eerder vandaag op zijn Instagrampagina hoe hij en zijn collega's werd bekogeld met stenen en eieren.

Burgemeester: afsteekverbod nutteloos zonder vuurwerkverbod

De driehoek vindt het onverantwoord en onhoudbaar om nog langer te wachten met een landelijk vuurwerkverbod. Burgemeester Halsema tegen AT5: "We doen in onze gemeente met man en macht wat we kunnen om de nacht veilig te laten verlopen, maar we hebben de landelijke politiek hier hard bij nodig. Het lokaal afsteekverbod is kansloos zo lang de regering niets doet tegen de verkoop en consumenten daarmee een tegengesteld signaal geeft. Het is niet langer uit te leggen."

Het aantal incidenten en meldingen van hulpverleners is een voorlopig beeld, zo benadrukt de driehoek. Er kunnen de komende dagen nog meer aangiftes en meldingen worden gedaan.