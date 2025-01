ME'er over jaarwisseling in Amsterdam-Oost: "Geweld tegen politie, onnodig spullen vernielen. Waarom?"

In zijn Instagram-post omschrijft Schieving de situatie van vannacht. Het begon met oliebollen en champagne, maar na middernacht veranderde dat: "Het vuurwerk ging niet meer de lucht in maar kwam onze kant op", schrijft de agent die betrokken was bij de situatie. "Er werden dingen vernield en in de brand gestoken. Er vlogen klinkers tegen de bus aan. Er werd met eieren gegooid."

De ME'er noemt het "een grote groep jeugd" die zich tegen de politie keerde. Op de foto's en video's die hij deelt, is te zien dat zijn team rondom de Molukkenstraat aan het werk was. Toen er geweld tegen politie werd gebruikt, trokken zijn collega's zich terug en was het aan de ME, terwijl nog steeds meerdere personen vernielingen aanrichtten.

Videobeelden van mishandeling

AT5 krijgt meerdere video's toegestuurd van mishandelingen die afgelopen nacht zouden hebben plaatsgevonden. De politie kan dit niet bevestigen of ontkrachten dat dit gebeurd is, omdat er bij hen geen meldingen bekend zijn van dit soort geweld.

De agent schrijft in zijn bericht: "Elk jaar is het weer zover. Geweld tegen de politie. Onnodig spullen vernielen. Waarom dat vraag ik mij telkens af?"