Veel brandjes en vuurwerk naar hulpdiensten: zo verliep oud en nieuw in de regio

Bij de Veiligheidsregio Kennemerland is een redelijk vergelijkbaar beeld te zien. De brandweer werd 107 keer ingezet, vorig jaar was dat 78 keer. Van de 107 keer, ging het 98 keer om een brandgerelateerde melding. Hierbij ging het om containerbranden, buitenbranden, maar ook autobranden en bijvoorbeeld gebouwbranden. De ambulances in deze regio zijn 212 keer gealarmeerd. Ruim een jaar geleden was dat nog 130 keer.

Zwaargewond na vuurwerkongeluk

Ook in Kennemerland waren een aantal incidenten. In Hoofddorp raakte een 23-jarige man zwaargewond na een ongeval met vuurwerk. Het slachtoffer liep verwondingen op aan zijn buik en werd direct naar het ziekenhuis gebracht. In Haarlem is bij een autobrand vuurwerk afgestoken richting de brandweer. Hierbij heeft de politie even in linie gestaan, zodat de brandweer zijn werk kon doen.

Grimmig in Amsterdam

De jaarwisseling in Amsterdam is onrustig verlopen, meldt de gemeente. Er zijn acht incidenten gemeld van agressie en geweld tegen hulpverleners van politie en brandweer. Het gaat hierbij onder meer om gehoorschade door vuurwerk, brandwonden en een agent die in zijn gezicht is geslagen.

De gemeente spreekt van 'een flink aantal incidenten' en zegt dat de sfeer op verschillende plekken 'grimmig' was. De Mobiele Eenheid is meerdere keren ingezet.