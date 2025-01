Schietpartij op straat in Noord, verdachte in woning gezocht maar nog niet gevonden

Net na 10.00 uur vanochtend werd er geschoten op het Purmerhof in Noord, richting Schellingwoude. Meerdere omwonenden in en rondom de straat maakten daarvan melding bij de politie.

De meldingen omschrijven twee mannen die uit een woning rennen en worden achtervolgd door een derde man - waarschijnlijk de bewoner - met een vuurwapen. De twee zouden op een scooter zijn weggevlucht.

Arrestatieteam aanwezig

Naar aanleiding van de meldingen is het arrestatieteam van de politie naar de woning gegaan om de man uit de woning te halen. Mogelijk was hij de woning terug ingegaan. Uiteindelijk is de man niet aangetroffen in de woning. Alle drie de betrokkenen zijn nog onvindbaar.

Wat de precieze reden van schieten was is niet bekend en wordt onderzocht. De zaak is overgedragen aan de recherche en getuigen die meer hebben gezien of gehoord worden opgeroepen om zich bij de politie te melden.