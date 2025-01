Eerste nieuwjaarsstorm sinds 1995, windstoten tot 92 km/uur in IJmuiden

Deze storm is vanzelfsprekend de eerste van 2025, maar niet de eerste van deze winter. Op 6 december 2024 kwam het ook tot een storm.

Op Vlieland werd windkracht 9 gemeten tussen 02.00 en 03.00 uur, meldt Weeronline. Daar kwamen windstoten voor van 91 kilometer per uur. De zwaarste windstoot tot nu toe is gemeten in het Friese Stavoren: 95 kilometer per uur. Ook daar waait het hard, maar tot een stormkracht is het nog niet gekomen. In IJmuiden is wel sprake van een stormkracht.

Met de storm van vandaag is dit de zevende nieuwjaarsstorm sinds de start van de metingen. In de jaren daarvoor werd een nieuwjaarsstorm gemeten in 1981, 1976, 1949, 1925 en 1916.

Harde wind

Mensen die van plan zijn uit te waaien op het strand, moeten rekening houden met veel wind. Het blijft vandaag hard waaien en de wind kan nog toenemen. Aan het eind van de ochtend en aan het begin van de middag kunnen aan de noordwestkust zeer zware windstoten voorkomen tot 105 kilometer per uur.

In de loop van de avond neemt de wind vanuit het noordwesten in kracht af en wordt het droger met opklaringen. De maximumtemperatuur ligt overdag tussen de 6 en 8 graden.