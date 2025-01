Drukte op de Dam, onrust in Nieuw-West en heel veel brandjes: zo verliep jaarwisseling

Tot slot moest de politie in het centrum nog in actie komen vanwege een vermoedelijke steekpartij met een slachtoffer en een vermoedelijke schietpartij zonder slachtoffer. Ook werden er twee agenten belaagd op het Stationsplein, andere agenten hebben hen in veiligheid gebracht.

De politie of gemeente zal in de loop van de dag met een overzicht van het aantal aanhoudingen komen. De politie wil nu nog geen cijfers noemen, omdat het zou kunnen dat aantallen die nu bekend zijn nog niet kloppen en later dan gecorrigeerd moeten worden.