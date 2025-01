Noord-Holland luidt 2025 in met vuurwerk, branden, gewonden én een multimiljonair

Het Museumplein was de enige plek in de hoofdstad waar om middernacht wél een show werd gegeven. Daar bleef het voor zover bekend gemoedelijk, maar uren eerder was het al onrustig op de Dam, waar ook vuurwerk werd afgestoken. Rond 23,45 uur had de politie daar meerdere mensen aangehouden, meldt AT5 in een liveblog over oud & nieuw.

Vuurwerkongeluk

Een half uur voor de jaarwisseling was het op een erf aan de Westeinderweg in Wognum (West-Friesland) flink misgegaan. Twee jonge mannen raakten zwaargewond toen een stuk vuurwerk ontplofte.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio had een van de slachtoffers het stuk vuurwerk in z'n handen. "En de ander stond er niet ver vandaan." De twee zijn met spoed en onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Pand in brand, terrein ontruimd

Kort ná de jaarwisseling ging het mis in Medemblik. Aan de Korte Brake vloog het dak van een gebouw in brand. Het bleek te gaan om het bijgebouw van een loods. Omdat daar volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio 'een bijeenkomst' was, heeft de brandweer de loods en het terrein ontruimd.