Uitslaande brand in pand Medemblik: terrein ontruimd, gasflessen gevonden

De brand brak rond 00.30 uur uit in een bijgebouw van een loods aan de Korte Brake, waar vanavond een onbekend aantal mensen aanwezig was. Het is niet bekend of er mensen aanwezig waren in het getroffen pand, maar het terrein en de loods zijn ontruimd, bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland.

Brand begonnen in dak

De brand begon in het dak van het bijgebouw. Of de brand is veroorzaakt door vuurwerk is niet bekend. De brandweer is met vier auto's aanwezig en probeert het vuur onder controle te krijgen.

In het getroffen pand zijn gasflessen aangetroffen, die door de brandweer worden geborgen. Naar verluidt gaat het om lachgas, maar dat kan de woordvoerder niet bevestigen.