Zoete traditie met een hart: oliebollenactie levert recordbedrag op voor kinderzorghuis

Wie het buurthuis dinsdagmiddag binnenstapt, wordt direct begroet door de warme, zoete geur van oliebollen. In het midden van de zaal staat een vrolijk versierde kraam, waar bergen goudbruine oliebollen klaarliggen. "Met zeven man tweeduizend oliebollen bakken, daar mag je wel trots op zijn!", zegt Jeroen Spanbroek, een van de initiatiefnemers van de oliebollenactie.

Olie in een soeppan

Het is de vierde editie van de actie, die is gestart door de familie Spanbroek uit Amstelhoek. In 2021 wilden zij iets doen om de Uithoornse familie Hoetmer te steunen, die kort daarvoor te horen had gekregen dat hun toen 12-jarige dochter Elise leukemie had.

De Amstelhoekers besloten oliebollen te bakken, die te verkopen en de opbrengst over te maken naar Kika, een stichting die kinderkanker de wereld uit wil helpen. "We hadden niet eens een frituurpan", vertelt Demi, één van de dochters van het gezin Spanbroek. "We hebben toen maar gewoon olie in een soeppan gedaan."