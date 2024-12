Amsterdamse vuurwerkshows mogen niet doorgaan, op show Museumplein na

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het gebruik van vuurwerk bij deze shows verboden. Eerder gaf de omgevingsdienst nog toestemming, maar die toestemming is nu dus ingetrokken. Het afsteken van vuurwerk zou 'niet verantwoord bij deze weersomstandigheden' zijn.

"Vuurwerk afsteken is toegestaan bij een windkracht tot maximaal 9 meter per seconde", laat de omgevingsdienst weten. "Er wordt vanavond een windsnelheid van gemiddeld 10 meter per seconde verwacht, met windvlagen tot 20 meter per seconde. Over het vuurwerk dat onder die weersomstandigheden wordt afgestoken, is geen controle en zou dan alle kanten op kunnen vliegen. Dat zorgt voor onaanvaardbare veiligheidsrisico's."

De show op het Museumplein bestaat wel voor een klein deel uit echt vuurwerk. Of dat vuurwerk daar nog gebruikt mag worden, wordt om 23.15 uur besloten.