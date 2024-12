Verdachte van doden Amsterdamse Gianny-Davey (12) in Groningen is zijn vader

De 45-jarige man die zondag is aangehouden voor de dood van een 12-jarige jongen in Groningen, is de vader van het slachtoffer. Dat bevestigt een media-adviseur van de familie aan AT5: "De familie is intens verdrietig en vindt het onwerkelijk dat Gianny-Davey uit hun leven is gerukt." De jongen woonde bij zijn moeder in Amsterdam.