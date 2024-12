In de rij voor een oliebol en champagne, Amsterdam maakt zich op voor de jaarwisseling

Op de Ten Katemarkt is het dringen geblazen bij de oliebollenkraam van een bakkerij. Binnen draait de frituur op volle toeren, al sinds 4.00 uur vanmorgen. Op de vraag of er daar of achter de toonbank harder wordt gewerkt weet de bakker al snel het antwoord: "Hier, ja, absoluut", lacht hij. "Vooral ik, haha. Maar iedereen werkt hard."

Buiten zijn er lachende gezichten wanneer de bestelling in handen is. "Ik heb ze te pakken gelukkig", aldus een vrouw. Een ander: "Ik was denk ik net op tijd, want de rij was net nog een stukje korter."

Vuurwerk en champagne

En in de Spaarndammerbuurt worden ook nog enkele inkopen gedaan die niet mogen ontbreken. Uit een slijterij stapt een man met een gevulde tas. De inhoud: een fles champagne. "Die is voor vannacht", vertelt hij. "We proosten op een mooi en gezond nieuw jaar."

Een paar deuren verderop worden de laatste vuurwerkinkopen gedaan. "Knalerwten en sterretjes", vertelt een vrouw. "Ik wil graag kinderen met vingers, maar toch wel leuk."