Het 2024 van verdeeldheid én samenkomst: Saïd en Lody laten mensen in gesprek gaan over Gaza

Al jarenlang doen Van de Kamp en Bensellam hun best om jongeren, maar ook oudere mensen uit groepen die soms tegenover elkaar staan, met elkaar te verbinden. "En dat wordt nu nog belangrijker dan het al was", vertellen de heren. Ze geven onder andere voorlichtingen op scholen, en de aanvragen daarvoor zijn flink gestegen.

Het gaat nu bijna alleen maar over het conflict tussen Israël en Palestina dat in de afgelopen anderhalf jaar is opgelaaid tot het niveau van vandaag. "Het is een ingewikkeld jaar voor de mensen met wie wij werken." Dat Amsterdam een van de strijdtonelen is geworden van de oorlog die daar speelt, is volgens de heren niet te ontwijken sinds de rellen rondom de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv.

"Een breder immigratieprobleem"

Nadat rellen ontstonden tussen Maccabi-supporters en Amsterdammers, werden Israëlische supporters achternagezeten, geslagen, geschopt en nagejaagd. "Dat is heel vervelend", stippen de heren aan. "Maar hoe er daarna vanuit Den Haag is gehandeld, dat heeft echt voor veel ophef en angst gezorgd bij onze doelgroep."

"In politiek Den Haag werd gesproken van een 'breder immigratieprobleem'. Je moet je voorstellen dat je altijd in Nederland hebt gewoond en nu te horen krijgt dat je weg moet en je paspoort af wordt gepakt, gewoon om wie je bent", omschrijft Bensellam.

Een positieve noot

Maar, naast de narigheid waar Amsterdammers het afgelopen jaar mee te maken hebben gehad, is er toch ook trots te horen in de stemmen van Bensellam en Van de Kamp. "We mogen trots zijn op Amsterdammers die zich hebben ingezet tijdens alle ongeregeldheden in de stad", aldus Bensellam.

Van de Kamp over het komende jaar: "We zijn allemaal inwoners van de stad en hebben allemaal heel veel op te bouwen in deze samenleving. Maar er wordt nu heel erg gedacht in vijandschap. Dat moeten we niet meer doen."