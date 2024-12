Helderse hardloopsensatie Filmon Tesfu sluit 2024 af met winst Sylvestercross

Tot voor kort combineerde Tesfu zijn topsportleven met drie dagen in de week werken als lasser. In 2025 stopt de 31-jarige atleet daarmee en concentreert zich volledig op het hardlopen.

De goedlachse inwoner uit Den Helder maakt zich nu klaar voor de tien kilometer in Valencia. Dat is op 12 januari en het grote doel voor Tesfu is de marathon van Rotterdam in april.