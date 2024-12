Traditie loopt in de soep: 800 liter snert over na afgelaste nieuwjaarsduik

Stan is er tevreden over dat de soep geschonken wordt aan de voedselbank, zo voegt hij er nuchter aan toe: "Het was toch ook niet onze soep, de soep was ter beschikking gesteld door Unox, dus het is geen strop voor ons."

Waarschuwing: ga niet op eigen houtje de golven in

De organisatie vindt het jammer dat het er dit jaar niet van komt. "Ik had het erg moeilijk met de beslissing", zegt Esther Kuil van Amersfoort van de organisatie in Wijk aan Zee. "Maar de risico's zijn te groot." Met name de harde wind zorgt voor problemen. Daardoor daalt de gevoelstemperatuur en neemt het risico op onderkoeling toe.

De tenten die op het strand zouden zijn neergezet, zijn ook niet groot genoeg om alle zwemmers tegen onderkoeling te beschermen. "Het is jammer, maar het was de beste beslissing", aldus Kuil van Amersfoort. Ze raadt mensen met klem af niet op eigen houtje toch in zee te duiken. "Er is geen reddingsbrigade op het strand aanwezig, de kans dat het dan misgaat is echt groot."

Bestemming voor de mutsen

Voor de erwtensoep is dus al een goede bestemming gevonden, maar voor de traditionele mutsen nog niet. Daar is Esther Kuil van Amersfoort nog naar op zoek. "Als iemand wat weet, kan je altijd mailen naar de organisatie van de nieuwjaarsduik Wijk aan Zee, wellicht kunnen we er nog iemand blij mee maken."