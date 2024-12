Verkoop valt niet tegen ondanks afsteekverbod: "Veel gaan naar omliggende dorpen"

NH sprak al eerder met drie Alkmaarse verkopers die gezamenlijk tientallen jaren ervaring hebben met de verkoop van consumentenvuurwerk in de regio. Geen van hen is gelukkig met het afsteekverbod, omdat dat omzet kan gaan kosten. Al is daar in het nieuwe jaar pas echt met zekerheid iets over te zeggen.

Iets minder dan vorig jaar

Op 31 december is het druk bij Hans de Boer Tweewielers in De Mare. Door het afsteekverbod ziet Hans de Boer iets minder klanten dan vorig jaar. "Maar als we nog zo'n middag hebben als gisteren, dan komen we toch wel weer een heel eind", zegt Hans.

Maar waar gaan de Alkmaarders het vuurwerk dan afsteken? "De meeste zeggen: we steken het gewoon af, maar er zijn er ook een hoop die het meenemen naar vrienden buiten de gemeente", vertelt Hans.

