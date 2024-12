Noord-Hollandse zaalvoetballers geloven in wereldtop: "Veel talent en potentie"

Eén van die nieuwe spelers is Floris Kemps. De 21-jarige Alkmaarder speelt voor FC Marlène in de nationale competitie en behoort de laatste interlands tot het keurkorps van bondscoach Miguel Andrés. "Bij Oranje merk ik dat ik veel stappen maak", vertelt Kemps. Na zijn trainingsstage werd hij ook geselecteerd voor het EK-kwalificatieduel met Portugal. "Het niveau en de begeleiding zorgen ervoor dat ik slimmer en completer word. In de eredivisie worden niet altijd je straffen afgestraft, dat is bij Oranje wel het geval."

Veel potentie

Volgens El Morabiti is niet alleen een groter budget van belang, maar ook een duidelijk plan voor de lange termijn. "Er moet worden geïnvesteerd in de jeugd en de clubs moeten stappen gaan maken. De meest ideale situatie zou zijn dat zaalvoetbalteams onder de naam van profclubs uitkomen. Dat Ajax-futsal en AZ-futsal. Dat zie je veel in Spanje en Portugal. In Nederland is er heel veel potentie, alleen kiezen de echt goede spelers vaak voor het veld."