Jehad A. vrijgesproken voor bomdreiging op station Rokin, wel celstraf voor mishandeling

De man werd eind maart aangehouden nadat hij zou hebben geroepen dat er bommen in het metrostation lagen. Hij zou daarnaast een Palestijnse sjaal om zijn hand hebben gewikkeld en de indruk hebben gewekt dat hij daar een vuurwapen onder had. Verder zou hij na zijn aanhouding hebben gezegd dat hij mensen ging 'neermaaien' met een geweer.

Het metrostation werd die dag ontruimd en het station werd doorzocht met een explosievenhond. Ook was een groot deel van de straat afgezet en stond er een gepantserde auto met zwaarbewapende politiemensen paraat.

Tijdens de zitting zei de verdachte dat hij weliswaar op het perron liep, maar dat hij iets zei tegen stemmen in zijn hoofd en niet dreigde met bommen. Ook zou de uitspraak over het neerschieten van mensen in het centrum niet door hem gedaan zijn. Zijn advocaat zei ook dat een dergelijke uitspraak 'niet realistisch' zou zijn, mede omdat er geen wapens in het huis van A. zijn gevonden.

Niet bewezen

De rechtbank besluit op basis van het dossier dat er geen aanwijzingen zijn dat A. iets zou hebben geroepen op het station. "Noch de door de politie gehoorde getuigen verklaren dit, noch blijkt dit op een andere manier uit het dossier. De rechtbank acht dit onderdeel van de tenlastelegging daarom niet bewezen."

Voor de bedreiging van zijn behandelaar is volgens de rechtbank wel genoeg bewijs. A. stuurde in spraak- en videoberichten: "Hoe langer ik hier blijf, hoe meer persoonlijke problemen jij gaat krijgen in je leven. Van auto tot school, je eigen woning. Ik kom overal achter hè, dat weet jij hè?". Ook zei hij tegen een collega van de behandelaar dat hij haar keel door zou snijden en 'als ik het daadwerkelijk doe, is het geen dreigement meer, maar zijn het daden'.

Ook de mishandeling van een oudere man is bewezen volgens de rechtbank. Dat gebeurde bij de Buiksloterweg nadat de man van de pont kwam. Jehad A. krijgt voor de bedreiging en mishandeling twee maanden celstraf. De rechtbank legt de man geen tbs op.