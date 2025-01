Van cijfers naar gezichten: een tweede kans voor ex-gedetineerde Chadi (21)

Iedereen verdient toch een tweede kans? De twee studenten van de School voor Journalistiek wilden een film maken over het leven na detentie. "Om zo de mensen achter de cijfers laten zien", zegt Julianne. En dat is gelukt. Voor hun film vonden ze de 21-jarige Chadi. Een jongen uit Amsterdam die meerdere keren vastzat voor een plofkraak en een gewapende overval. Nu wil hij vooruit en probeert hij positief naar de toekomst te kijken.

Een eigen talkshow

En die toekomst zit voor Chadi in de talkshow-wereld. "Ik wil een eigen talkshow", vertelt hij in de film. Hij debatteert en spreekt voor groepen over zijn ervaringen. "Met de film wilden we het verhaal achter al die cijfers laten zien", zegt Julianne.

De twee documentairemakers zagen een unieke kans om zijn verhaal te delen. "Het was een mooie ervaring", vertelt Eline. "We werden zo warm ontvangen door hun familie." Ook de ouders en het broertje van Chadi zijn in de film te zien. "We hebben een mooie band met ze kunnen opbouwen", vertelt Eline.

Vooroordelen

Tijdens het maken van de documentaire werden Julianne en Eline geconfronteerd met de vooroordelen rondom ex-gedetineerden. "Toen we voor het eerst met Chadi zouden afspreken, vroeg een docent of we dat niet spannend vonden," herinnert Eline zich. "Dat laat zien hoe mensen naar jongeren zoals Chadi kijken."

De studenten hebben zich helemaal niet onveilig gevoeld. "Uiteindelijk is Chadi gewoon een goede jongen, maar hij heeft dingen gedaan die niet door de beugel konden," legt Eline uit.

De kracht van een tweede kans

De documentaire richt zich bewust niet op de details van Chadi’s misdaden. "We wilden laten zien hoe belangrijk het is om verder te kijken dan iemands verleden", zegt Julianne. De film draait om herstel en een nieuw begin, een boodschap die de filmmakers hoopten over te brengen.

Na de première in juni in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht wordt de documentaire vandaag uitgezonden op de zender van NH. "Het is een verhaal dat mensen aan het denken zet. Iedereen verdient een tweede kans."

De documentaire is ook hieronder te bekijken.