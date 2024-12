Muren van betonblokken in Amsterdam Nieuw-West voor jaarwisseling: "Wat is dit in godsnaam?"

'Als u dit dan ziet, heeft u dan zin in vanavond?', wordt een voorbijganger gevraagd. "Ja, het is een rare confrontatie natuurlijk. Dit is wel een beetje een schrikbeeld als je dit ziet. Dat je denkt: wat is dit in godsnaam?", aldus de man.

Veel buurtbewoners willen vandaag niet voor de camera van AT5 reageren, maar zeggen wel een beetje te vrezen voor vanavond. Ze verwachten een onrustige avond. Een paar winkeliers die we spreken zeggen zelfs in hun winkel te blijven om een oogje in het zeil te houden.

Het stadsdeel laat weten dat de blokken op 2 januari worden weggehaald.